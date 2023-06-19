Распространять фейки о "грязной бомбе" начали кремлевские пропагандисты. Они утверждают, что якобы российская разведка "получила подтверждение", сообщает 24 Канал.

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Россияне снова разбрасываются заявлениями о "грязной бомбе"

В течение долгого времени российские пропагандисты не упоминали ИПСО с "грязной бомбой", но с началом наступательных операций ВСУ – вспомнили забытые сказки. Кремлевские СМИ заявляют, что служба внешней разведки получила доказательства того, что "Украина работает над грязной бомбой".

Пропагандисты утверждают, что якобы получили данные о "решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива". Кремлевские прихвостни выдумали, что его якобы перевезли из Ровенской на Чернобыльскую АЭС.

Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не было сообщено,

– говорится маразматически в сообщении пропагандистов.

Традиционно россияне начали обвинять Украину якобы в работе над "грязной бомбой". Очевидно, что такие заявления начали распространять в российском информпространстве для того, чтобы отвлечь внимание от провалов так называемой "спецоперации". Ведь ВСУ уже вторую неделю выполняют наступательные операции на разных участках фронта. Россияне в то время несут бешеные потери.

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