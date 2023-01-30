По информации российских СМИ, об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов. Он заверил россиян, что "активные действия минобороны смогли остановить реализацию военно-биологических программ США на территории Украины", передает 24 Канал.

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Каких еще глупостей наговорил Кириллов

По словам оккупанта, США доставили военно-биологическое оборудование из Украины в Польшу и Прибалтику. Самый большой "зашквар", который издал Кириллов – это то, что американские ученые на территории Украины проводили эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией.

Глава войск биологической защиты решил, что составление сказочек о войне в Украине недостаточно, поэтому добавил, что руководство США скрыло причастность к вспышке лихорадки в 1977 году в Каире.

Еще несколько "доказанных утверждений" от Кириллова:

Украинские специалисты – участники военно-биологической деятельности перебазированы в 2022 году на Запад как свидетели нарушений;

Производители мРНК-вакцин в США были заранее готовы к пандемии;

Местные жители Лисичанска обнаружили в начале года масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежавших компании "Фармбиотест";

США нацелены на создание компонентов биооружия и их испытание на украинском;

ЕС продвигает инициативу размещения биолабораторий на территории бывшего СССР;

Морфин для украинских военных доставлялся контрабандой.

Пандемия коронавируса развивалась по сценарию учений США Event 201, что задает вопрос о причастности США к распространению коронавируса;

Шизофрения русской пропаганды

На брифинге Кириллов заявлял, что Американская компания Ecohealth Alliance с 2015 года работает над усилением патогенных свойств коронавирусов и их передачей от животных человеку.

Хотя не так давно российский байкар сообщал, что модифицированный американцами вирус вызвал гибель 80% больных модельные животные. И работали над ним в Бостонском университете.

Более того, он рассказал, что США финансируют исследование сибирской язвы в украинской биолаборатории. На самом деле речь идет о диагностике, лечении и профилактике данного заболевания. Такие лаборатории есть и в России, например в Ставропольском научно-исследовательском институте.