За інформацією російських ЗМІ, про це на брифінгу повідомив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов. Він запевнив росіян, що "активні дії міноборони змогли зупинити реалізацію військово-біологічних програм США на території України", передає 24 Канал.

​Увага В передчутті нового наступу та довгої війни: що пишуть західні ЗМІ про Україну

Яких ще дурниць наговорив Кирилов

За словами окупанта, США доставили військово-біологічне обладнання з України до Польщі та Прибалтики. Найбільший "зашквар", яки видав Кирилов – це те, що американські вчені на території України проводили експерименти, пов'язані з ВІЛ-інфекцією.

Очільник військ біологічного захисту вирішив, що складання казочок про війну в Україні недостатньо, тому ще додав, що керівництво США приховало причетність до спалаху лихоманки у 1977 році в Каїрі.

Ще кілька "доведених тверджень" від Кирилова:

Українські фахівці – учасники військово-біологічної діяльності перебазовані у 2022 році на Захід як свідки порушень;

Виробники мРНК-вакцин у США були заздалегідь готові до пандемії;

Місцеві жителі Лисичанська знайшли на початку року масштабне поховання залишків біоматеріалів, що належали компанії "Фармбіотест";

США націлені на створення компонентів біозброї та їх випробування на українцях;

ЕС просуває ініціативу розміщення біолабораторій на території колишнього СРСР;

Морфін для українських військових доставлявся контрабандою.

Пандемія коронавірусу розвивалася за сценарієм навчань США Event 201, що ставить питання про причетність США до поширення коронавірусу;

Шизофренія російської пропаганди

Під час брифінгу Кирилов заявляв, що Американська компанія Ecohealth Alliance з 2015 року працює над посиленням патогенних властивостей коронавірусів та їх передачею від тварин людині.

Хоча не так давно російський байкар повідомляв, що модифікований американцями вірус викликав загибель 80% хворих модельних тварин. І працювали над ним саме у Бостонському університеті.

Ба більше, він розповів, що США фінансують дослідження сибірки в українській біолабораторії. Насправді мова йде про діагностику, лікування та профілактику даного захворювання. Такі лабораторії є і в Росії, наприклад, у Ставропольському науково-дослідному інституті.