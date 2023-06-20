Російський генерал-майор Ігор Кирилов спочатку звинуватив Україну у підтопленні Херсонської області, яке насправді спровокували окупанти своїм підривом Каховської ГЕС. Після цього начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії Росії виступив з не менш абсурдною заявою, передає 24 Канал.

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Що навигадував окупант

Кирилов заявив, що ЗСУ нібито готують "спецоперацію" проти російських військових. Вони буцімто планують застосувати комарів зі США. За його словами, американці запатентували безпілотник, що здатний перевозити та випускати заражених комах, що розповсюджуватимуть віруси.

Російський військовий вважає, що цих комарів скидатимуть з дронів на тимчасово окуповану територію Херсонської області. Вони кусатимуть окупантів та заражатимуть їх малярією та лихоманкою Західного Нілу. Після цього росіяни не зможуть виконувати бойові завдання. Кирилов зачитував цей вкид з аркуша з серйозним обличчям. На фоні у цей час демонструвалися "результати дослідження" та "розвіддані", які вигадала пропаганда Кремля.

Російський окупант Кирилов бреше про "бойових комарів": відео



Як відреагували українці

Соцмережі висміяли виступ Кирилова. Заяву російського генерала назвали клоунадою та черговою дозою маразму. Також не обійшлося без гумору. У коментарях люди згадали, що у "Казці про царя Салтана" росіянина Олександра Пушкіна є віршик про комара, який влаштував переполох. Окрім цього інтернет-користувачі поставили риторичне питання, чому росіяни не вигадали фейк навпаки, щоб комарі доставляли БПЛА до Москви.

До слова, кремлівські пропагандисти використовували фейк про "заражених комарів" та "дронів, які будуть їх перевозити", ще минулого року. Тоді наші високопосадовці висміяли російські вкиди.

Росія вигадує абсурдні звинувачення проти України