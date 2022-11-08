Він оголосив про старт нового проєкту. До речі, Росія заговорила про "бойових комарів" після того, як розповсюдила фейк про "брудну бомбу".

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В Україні планують мобілізувати 300 тисяч москітів

Олексій Резніков відреагував на нову маячню росіян. Він пожартував, що в Україні буцімто оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.

Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів"

– написав міністр.

Росія видала чергову дурницю

Нещодавно постійний представник Росії Василь Небензя заявив, у березні на території Херсонської області окупанти виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів".

За словами Небензі, у США запатентували дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Британська представниця в ООН Барбара Вудворд не витримала ахінею Небензі. Вона запитала, скільки ще представники інших країн мають терпіти маячню Росії.

Також Росія закликала ООН розслідувати "військово-біологічну" діяльність України та США. Проте окупантів підтримав лише Китай. Так, Рада безпеки ООН після повномасштабного вторгнення скептично ставиться до намагання країни-агресорки знайти "біолабораторії".

Нагадаємо, раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що Україна готує провокації у Чорному морі. Вона нібито має підводні апарати з "500 тоннами" вибухівки.

Окрім цього, Росія поширює свою пропаганду в Туреччині. Вона використовує людей, які вороже налаштовані до США, і запевняє, що саме Захід спричинив війну.

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