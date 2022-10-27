Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що з огляду на таке усвідомлення, їм треба шукати вихід із цієї патової для них ситуації.

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В першу чергу, за словами Черника, окупанти зрозуміли, що з українцями за стіл переговорів вони не сядуть.

А відтак, почали думати, як долучити до переговорного процесу ті держави, які в теорії, могли б змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Це унікальний психологічний прийом, дуже дієвий і він має назву – прийом залучення. Так от, Шойгу та Герасімов телефонують своїм колегам та розповідають, що українці от-от застосують "брудну бомбу", а тому їх треба разом заспокоїти,

– каже експерт.

Тиранічний режим в Росії – тримає пропаганда

А другий момент, на думку Петра Черника, – не варто забувати про високий рівень пропаганди. І маю нагадати, що будь-який тиранічний режим тримається на лояльності власного населення.

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"Як тільки режим втрачає лояльність – він гине, варто лише згадати історію Хусейна чи Каддафі. У сухому залишку – наш ворог підходить до надлому, але це тривалий процес, який може тривати місяцями", – резюмує Петро Черник.

Черговий фейк росіян про "брудну" ядерну бомбу