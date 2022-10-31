Традиційно Путін почав, продовжив та завершив брехнею. На відео можна зауважити, що в бункерного діда знову щось дивне з руками. Спілкуючись з "журналістами", він весь час, наче диригував у повітрі. Вочевидь, вже готується до концерту Кобзона.

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500 кілограм вибухівки та інші маразми – про що брехав Путін

Росія цинічно заявила, що призупиняє свою участь у зерновій угоді. Водночас план країни-окупантки залякати цивілізований світ не спрацював.