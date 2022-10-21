За даними ЗМІ, через морські порти у тимчасово окупованому Криму вже переправили близько мільйона тонн українського зерна. Про це свідчать документи, які опинилися у розпорядженні журналістів, а також – супутникові знімки.

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Від початку повномасштабного вторгнення з порту тимчасово окупованого Севастополя вийшли приблизно 20 суден, навантажених зерном. Більшість з них прямують до Росії та Сирії.

За даними ЗМІ, до кінця 2022 року планують ще майже 40 поставок.

Якщо Росія здійснить запланований експорт, може отримати від нелегального експорту близько 600 мільйонів доларів за світовими цінами цього року,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! До слова, одна крилата ракета "Калібр" коштує приблизно 6,5 мільйона доларів.

В Україні заявили, що зерно, яке вкрала Росія, – чверть українського врожаю.

Росія погрожує зірвати зернову угоду

Росія цинічно погрожує зірвати зернову угоду. Володимир Зеленський наголосив, що метою країни-агресорки є загальмувати експорт українського продовольства. Росія свідомо провокує продовольчу кризу.

Український лідер розповів, що у черзі на сьогодні перебувають понад 150 суден. Росія створила штучну чергу, аби свідомо затримати проходження кораблів.

За словами Зеленського, Росія затримує експорт продовольства у такі країни:

Єгипет;

Туніс;

Алжир;

Марокко;

Ліван;

Ірак;

Китай;

Бангладеш;

Індонезія.

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