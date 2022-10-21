Про це у вечірньому зверненні до українців повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу.

Увага Росія погрожує розірвати зернову угоду через розслідування ООН щодо іранських дронів

На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію.

Володимир Зеленський перерахував держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія.

Україна недоекспортувала 3 мільйони тонн зерна

Водночас президент зазначив, що наші партнери – ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації.

За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей,

– наголосив Зеленський.

Президент ще раз підкреслив, що Росія "робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду".

Та додав, що українська сторона разом із партнерами зробить все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності.

Дивитись звернення Володимира Зеленського:

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Що цьому передувало

Вчора, 20 жовтня постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський під час закритого засідання Ради Безпеки погрожував розірванням зернової угоди, якщо ООН не зупинить розслідування щодо іранських безпілотників.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що логіка Полянського йому не зрозуміла.

В ООН схоже, що не збираються реагувати на шантаж Росії.

Зверніть увагу! За даними Міністерства інфраструктури України, станом на 19 жовтня у рамках "Зернової ініціативи" з українських портів відправлено 86,7 тисячі тонн агропродукції