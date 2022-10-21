Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этими действиями Россия совершенно сознательно разжигает продовольственный кризис.

Россия угрожает расторгнуть зерновое соглашение из-за расследования ООН по иранским дронам

На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, – сообщил Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих нашу агропродукцию.

Владимир Зеленский перечислил государства, в которых задерживается экспорт продовольствия по вине России: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия.

Украина недоэкспортировала 3 миллиона тонн зерна

В то же время президент отметил, что наши партнеры – ООН, Турция и другие полностью информированы об этой ситуации.

За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около трех миллионов тонн продовольствия. А это – годовой объем потребления для 10 миллионов человек,

– подчеркнул Зеленский.

Президент еще раз подчеркнул, что Россия "делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС, или погибнут от голода".

Но добавил, что украинская сторона вместе с партнерами сделает все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и работала на 100% мощности.

Смотреть обращение Владимира Зеленского:

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Что этому предшествовало

Вчера, 20 октября постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский во время закрытого заседания Совета Безопасности угрожал расторжением зернового соглашения, если ООН не остановит расследование относительно иранских беспилотников.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что логика Полянского ему не ясна.

В ООН похоже, что не намерены реагировать на шантаж России.

Обратите внимание! По данным Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 19 октября в рамках "Зерновой инициативы" из украинских портов отправлено 86,7 тысячи тонн агропродукции.