Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этими действиями Россия совершенно сознательно разжигает продовольственный кризис.
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На сегодняшний день более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, – сообщил Владимир Зеленский.
Президент пояснил, что каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социального и политического напряжения в странах, потребляющих нашу агропродукцию.
Владимир Зеленский перечислил государства, в которых задерживается экспорт продовольствия по вине России: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия.
Украина недоэкспортировала 3 миллиона тонн зерна
В то же время президент отметил, что наши партнеры – ООН, Турция и другие полностью информированы об этой ситуации.
За время работы нашей зерновой инициативы из-за российского торможения мы недоэкспортировали около трех миллионов тонн продовольствия. А это – годовой объем потребления для 10 миллионов человек,
– подчеркнул Зеленский.
Президент еще раз подчеркнул, что Россия "делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС, или погибнут от голода".
Но добавил, что украинская сторона вместе с партнерами сделает все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и работала на 100% мощности.
Смотреть обращение Владимира Зеленского:
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Что этому предшествовало
- Вчера, 20 октября постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский во время закрытого заседания Совета Безопасности угрожал расторжением зернового соглашения, если ООН не остановит расследование относительно иранских беспилотников.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что логика Полянского ему не ясна.
- В ООН похоже, что не намерены реагировать на шантаж России.