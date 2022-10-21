Відповідну інформацію президент розповів 21 жовтня під час вечірнього звернення. Володимир Зеленський також додав, що Україні потрібні результати на землі та в повітрі.

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Основні пункти порядку денного цілком очевидні – захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист об'єктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри,

– заявив Зеленський.

Президент України запевнив: "Щоденно наближаємо потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі". Також влада працює над результатами на морі щодо експорту зерна.

Зеленський відреагував на погрози Росії зірвати експорт українського зерна

Володимир Зеленський пригадав, що росіяни роблять все, щоб загальмувати експорт українського зерна.

На сьогодні (мовиться про 21 жовтня – 24 канал) 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів,

– пояснив президент.

За його словами, так Росія збільшує соціальну та політичну напругу в країнах, що споживають наше зерно. Зокрема мовиться про Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія.

Володимир Зеленський пояснив, що:

через дії Кремля Україна недоекспортувала орієнтовно 3 мільйона тонн продовольства, що є річним обсягом споживання для 10 мільйонів людей;

Україна та партнери мають зробити все, щоб зернова ініціатива працювала на повну потужність.

Наші Збройні Сили зберігають ініціативу

Володимир Зеленський розповів, що 21 жовтня повітряна тривога була у більшості регіонів України. Наші військові збили безпілотники та ворожу авіацію.

На Сході та Півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші Збройні Сили зберігають ініціативу,

– заявив Зеленський

Президент також відзначив бійців:

25 бригади – за знищення росіян на Сході України;

60 піхотної бригади – за результати у Херсонській області;

59 бригади імені Якова Гандзюка – за відмінне знищення техніки і боєзапасів росіян;

35 бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського – за стійкість в обороні зайнятих рубежів.

Володимир Зеленський також пригадав, що на бюджетну форму навчання переведуть всіх конрактників в університетах та коледжах, які:

родом з тимчасово окупованих територій або з районів поруч із фронтом;

є дітьми загиблих захисників та захисниць України;

членами сімей учасників бойових дій.

Президент подякував усім, хто воює чи працює заради нашої держави та наближає перемогу України.

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