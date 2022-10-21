Соответствующую информацию президент обнародовал вечером 21 октября во время вечернего обращения. Владимир Зеленский также добавил, что Украине нужны результаты на земле и в воздухе.

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Основные пункты повестки дня вполне очевидны – защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры,

– заявил Зеленский.

Президент Украины заверил: "Ежедневно приближаем нужные Украине результаты и на земле, и в воздухе". Также власти работают над результатами на море по экспорту зерна.

Зеленский отреагировал на угрозы России сорвать экспорт украинского зерна

Владимир Зеленский напомнил, что россияне делают все, чтобы затормозить экспорт украинского зерна.

На сегодняшний день (говорится о 21 октября – 24 канал) 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей,

– объяснил президент.

По его словам, так Россия увеличивает социальное и политическое напряжение в странах, потребляющих зерно. В частности говорится о Египте, Тунисе, Алжире, Марокко, Ливане, Ираке, Китае, Бангладеш, Индонезии.

Владимир Зеленский объяснил, что:

из-за действий Кремля Украина недоэкспортировала ориентировочно 3 миллиона тонн продовольствия, что является годовым объемом потребления для 10 миллионов человек;

Украина и партнеры должны сделать все для того, чтобы зерновая инициатива работала на полную мощность.

Наши Вооруженные Силы сохраняют инициативу

Владимир Зеленский рассказал, что 21 октября воздушная тревога была в большинстве регионов Украины. Наши военные сбили беспилотники и вражескую авиацию.

На Востоке и на юге Украины продолжаются активные боевые действия. Наши Вооруженные Силы сохраняют инициативу,

– заявил Зеленский

Президент также отметил бойцов:

25 бригады – за уничтожение россиян на Востоке Украины;

60 пехотной бригады – за результаты в Херсонской области;

59 бригады имени Якова Гандзюка – за отличное уничтожение техники и боезапасов россиян;

35 бригады морской пехоты имени Михаила Остроградского – за стойкость в обороне занятых рубежей.

Владимир Зеленский также напомнил, что на бюджетную форму обучения переведут всех конрактников в университетах и ​​колледжах, которые:

родом из временно оккупированных территорий или из районов рядом с фронтом;

дети погибших защитников и защитниц Украины;

членами семей участников боевых действий.

Президент поблагодарил всех, кто воюет или работает ради нашего государства и приближает победу Украины.

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