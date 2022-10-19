"Зернова ініціатива" працює

У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що станом на 19 жовтня у рамках "Зернової ініціативи" з українських портів відправлено нову партію агропродукції.

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З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 6 суден з агропродукцією для країн Азії та Європи. На них було 86,7 тисячі тонн агропродукції

З Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту "Південний" – балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.

Всього з українських портів вийшли 360 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Найбільший караван суден

Нагадуємо, з одеських портів 4 вересня вийшов найбільший караван суден після підписання зернової угоди. Відтак, 13 кораблів перевезли 282,5 тисячі тонн української агропродукції.

Всього з портів вийшло після розблокування українського зерна, 86 суден у 19 країн світу. На борту вони перевезли 2 мільйон тонн агропродукції.

До війни експорт аграрної продукції, як сировини, так і продуктів із додатною вартістю, давали Україні до 40% надходження валюти від експортних операцій.

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На скільки може впасти ціна на гречку

Через те, що переробні підприємства України почали отримувати новий урожай гречки, ціна на гречку може впасти.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, вартість гречки може знизитися до 60 – 70 гривень за кілограм.

Станом на 18 жовтня аграрії зібрали 120 тисяч тонн гречки. Найбільше зерна намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина, де аграрії зібрали по 15,2 тисячі тонн гречки.

Вартість гречки на сьогодні у середньому становить 80 гривень за кілограм. В окремих магазинах можна знайти крупу за ціною понад 70 гривень.

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