"Зернова ініціатива" працює
У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що станом на 19 жовтня у рамках "Зернової ініціативи" з українських портів відправлено нову партію агропродукції.
Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику
З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 6 суден з агропродукцією для країн Азії та Європи. На них було 86,7 тисячі тонн агропродукції
Всього з українських портів вийшли 360 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Найбільший караван суден
Нагадуємо, з одеських портів 4 вересня вийшов найбільший караван суден після підписання зернової угоди. Відтак, 13 кораблів перевезли 282,5 тисячі тонн української агропродукції.
До війни експорт аграрної продукції, як сировини, так і продуктів із додатною вартістю, давали Україні до 40% надходження валюти від експортних операцій.
Актуально "Не розганяйте зраду": як кожному українцю допомогти відновити енергосистему
На скільки може впасти ціна на гречку
Через те, що переробні підприємства України почали отримувати новий урожай гречки, ціна на гречку може впасти.
- За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, вартість гречки може знизитися до 60 – 70 гривень за кілограм.
- Станом на 18 жовтня аграрії зібрали 120 тисяч тонн гречки. Найбільше зерна намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина, де аграрії зібрали по 15,2 тисячі тонн гречки.
- Вартість гречки на сьогодні у середньому становить 80 гривень за кілограм. В окремих магазинах можна знайти крупу за ціною понад 70 гривень.