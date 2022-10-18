Про це заявив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак. За його словами, вартість гречки може знизитися до 60 – 70 гривень за кілограм.

Цікаво Гедонізм проти раціоналізму: чим керуються українці, купуючи товари – цікаве опитування

Скільки гречки зібрали аграрії та в чому причина затримок

Ігор Віштак розповів, що станом на 18 жовтня аграрії зібрали 120 тисяч тонн гречки. Найбільше зерна намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тисяч тонн. Далі йдуть Житомирщина та Хмельниччина, де аграрії зібрали по 15,2 тисячі тонн гречки.

Однак чиновник зауважив, що є проблеми зі збором урожаю в прифронтових зонах. Зокрема через безпеку працівників та зруйновану інфраструктуру. Водночас за прогнозами Мінагрополітики, цього сезону Україна має зібрати 150 тисяч тонн гречки.

Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60 –70 гривень за кілограм,

– зазначив Віштак.

Також директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики пояснив, що збір врожаю пізніх зернових груп затримався за 2 тижні через дощі у вересні.

Крім того, Віштак зазначив, що за підсумками цьогорічного врожаю в Україні буде повністю забезпечено внутрішню потребу в зернових, олійних та цукрі. Крім того, буде збережено потужний експортний потенціал.

Варто зазначити, що вартість гречки в Україні у середньому становить 80 гривень за кілограм. В окремих магазинах можна знайти крупу за ціною понад 70 гривень.