Так, серед споживачів виокремили "гедоністів", "раціоналістів", "традиціоналістів" та "економних". Кожна категорія відповідає тому, на що українські покупці товарів передусім звертають увагу.

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Результати опитування

Майже половина респондентів, а саме 42%, ухвалюють рішення про покупку продуктів й інших товарів з огляду на співвідношення ціни та якості. По 29% опитаних, при цьому, або регулярно купують одні й ті ж товари, або намагаються мінімізувати витрати. Серед інших цікавих показників дослідження:

20% здійснюють покупки, бо це передусім приносить їм задоволення ;

; 13% купують товари, на їхню думку, найкращої якості;

4% визнали, що купують товари імпульсивно ;

; 2% часто реагують на появу нових продуктів на ринку.

До слова, дослідники дійшли висновку, що відповідність ціни та якості, а також регулярність покупок, найбільше притаманні молодшому та середньому поколінням, які керуються раціональним підходом до витрат.

Покупка товарів за нижчими цінами більше притаманна старшому поколінню, оскільки вони частіше змушені заощаджувати через низькі доходи. Водночас, молодь також відносно частіше купує товари для власного задоволення та керуючись показниками якості.

При цьому, регулярні купівлі та пошуки дешевших пропозицій є більш характерними для жінок, а ось пошуки відповідності ціни та якості, передусім кращої, – для чоловіків.

Таким чином, респондентів у результатах опитування поділили на 4 умовні групи:

Гедоністи – 38% . Обирають товари найкращої якості. Купують те, що за ціною відповідає якості та приносить задоволення. Таких найбільше серед категорій молоді, чоловіків та працюючих громадян.

. Обирають товари найкращої якості. Купують те, що за ціною відповідає якості та приносить задоволення. Таких найбільше серед категорій молоді, чоловіків та працюючих громадян. Раціоналісти – 24% . Купують дешевше й з найкращим співвідношенням ціни-якості. Їх більше серед представників середньої вікової групи, працюючих та пенсіонерів.

. Купують дешевше й з найкращим співвідношенням ціни-якості. Їх більше серед представників середньої вікової групи, працюючих та пенсіонерів. Традиціоналісти – 21% . Купують одні й ті ж товари у співвідношенні ціна-якість. Найбільше таких респондентів – серед молоді та працюючих громадян.

. Купують одні й ті ж товари у співвідношенні ціна-якість. Найбільше таких респондентів – серед молоді та працюючих громадян. Економні – 19%. Купують дешевше і зазвичай одне й те ж. Таких більше серед старшого покоління, безробітних, а також жінок. При цьому, жінкам також важливий показник ціни-якості.

Довідка. В опитуванні взяла участь 1 тисяча громадян України віком від 18 років у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих й тих, де на момент проведення опитування був відсутній український мобільний зв'язок.