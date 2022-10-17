Так, среди потребителей выделили "гедонистов", "рационалистов", "традиционалистов" и "экономных". Каждая категория отвечает тому, на что украинские покупатели товаров прежде всего обращают внимание.
Читайте также Какие товары покупали украинцы в день массированного ракетного удара россиян: красноречивый рейтинг
Результаты опроса
Почти половина респондентов, а именно 42%, принимают решение о покупке продуктов и других товаров, учитывая соотношение цены и качества. По 29% опрошенных, при этом, либо регулярно покупают одни и те же товары, либо пытаются минимизировать затраты. Среди других интересных показателей исследования:
- 20% совершают покупки, потому что это прежде всего доставляет им удовольствие;
- 13% покупают товары, по их мнению, лучшего качества;
- 4% признали, что покупают товары импульсивно;
- 2% часто реагируют на появление новых продуктов на рынке.
К слову, исследователи пришли к выводу, что соответствие цены и качества, а также регулярность покупок, наиболее присущи младшему и среднему поколению, которые руководствуются рациональным подходом к расходам.
Покупка товаров по более низким ценам больше присуща старшему поколению, поскольку они чаще вынуждены экономить из-за низких доходов. В то же время молодежь также относительно чаще покупает товары для собственного удовольствия и руководствуясь показателями качества.
При этом, регулярные покупки и поиски более дешевых предложений больше характерны для женщин, а вот поиски соответствия цены и качества, прежде всего лучшего, – для мужчин.
Таким образом, респондентов в результатах опроса разделили на 4 условные группы:
- Гедонисты – 38%. Выбирают товары наилучшего качества. Покупают то, что по цене отвечает качеству и доставляет удовольствие. Таких больше всего среди категорий молодежи, мужчин и работающих граждан.
- Рационалисты – 24%. Покупают подешевле и с лучшим соотношением цены-качества. Их больше среди представителей средней возрастной группы, работающих и пенсионеров.
- Традиционалисты – 21%. Покупают одни и те же товары в соотношении цена-качество. Больше всего таких респондентов среди молодежи и работающих граждан.
- Экономные – 19%. Покупают дешевле и обычно одно и то же. Таких больше всего среди старшего поколения, безработных, а также женщин. При этом, женщинам также важен показатель цены-качества.