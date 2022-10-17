Так, среди потребителей выделили "гедонистов", "рационалистов", "традиционалистов" и "экономных". Каждая категория отвечает тому, на что украинские покупатели товаров прежде всего обращают внимание.

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Результаты опроса

Почти половина респондентов, а именно 42%, принимают решение о покупке продуктов и других товаров, учитывая соотношение цены и качества. По 29% опрошенных, при этом, либо регулярно покупают одни и те же товары, либо пытаются минимизировать затраты. Среди других интересных показателей исследования:

20% совершают покупки, потому что это прежде всего доставляет им удовольствие ;

; 13% покупают товары, по их мнению, лучшего качества;

4% признали, что покупают товары импульсивно ;

; 2% часто реагируют на появление новых продуктов на рынке.

К слову, исследователи пришли к выводу, что соответствие цены и качества, а также регулярность покупок, наиболее присущи младшему и среднему поколению, которые руководствуются рациональным подходом к расходам.

Покупка товаров по более низким ценам больше присуща старшему поколению, поскольку они чаще вынуждены экономить из-за низких доходов. В то же время молодежь также относительно чаще покупает товары для собственного удовольствия и руководствуясь показателями качества.

При этом, регулярные покупки и поиски более дешевых предложений больше характерны для женщин, а вот поиски соответствия цены и качества, прежде всего лучшего, – для мужчин.

Таким образом, респондентов в результатах опроса разделили на 4 условные группы:

Гедонисты – 38% . Выбирают товары наилучшего качества. Покупают то, что по цене отвечает качеству и доставляет удовольствие. Таких больше всего среди категорий молодежи, мужчин и работающих граждан.

. Выбирают товары наилучшего качества. Покупают то, что по цене отвечает качеству и доставляет удовольствие. Таких больше всего среди категорий молодежи, мужчин и работающих граждан. Рационалисты – 24% . Покупают подешевле и с лучшим соотношением цены-качества. Их больше среди представителей средней возрастной группы, работающих и пенсионеров.

. Покупают подешевле и с лучшим соотношением цены-качества. Их больше среди представителей средней возрастной группы, работающих и пенсионеров. Традиционалисты – 21% . Покупают одни и те же товары в соотношении цена-качество. Больше всего таких респондентов среди молодежи и работающих граждан.

. Покупают одни и те же товары в соотношении цена-качество. Больше всего таких респондентов среди молодежи и работающих граждан. Экономные – 19%. Покупают дешевле и обычно одно и то же. Таких больше всего среди старшего поколения, безработных, а также женщин. При этом, женщинам также важен показатель цены-качества.

Справка. В опросе приняли участие 1 тысяча граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных и тех, где на момент проведения опроса отсутствовала украинская мобильная связь.