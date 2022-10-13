Речь идет, в частности, о повербанках, средний чек которых составляет 500 – 800 гривен, в зависимости от емкости аккумулятора. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua, передает Бизнес 24.

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Самые популярные товары среди украинцев 10 октября

Кроме повербанков, большой спрос у Prom.ua среди украинцев зафиксировали на инверторы. Средний чек их покупки составляет 1 300 гривен. Также заказывали туристические газовые баллоны для печей, плит и горелок. Средний чек в этой категории – 52 гривны.

Кроме того, украинцы покупали портативные газовые плиты с адаптером, которые в среднем стоят 940 гривен. Вместе с тем, в топ-заказы вошли газовые горелки – средний чек равнялся 1 900 гривнам.

Большой спрос также был зафиксирован на керосиновые лампы (средняя стоимость – 600 гривен), свечи, горючее и керосин, а также бензиновые генераторы. К примеру, канистра с 5 литрами керосина стоит около 477 гривен, а бензиновый генератор – 13 тысяч гривен.

К слову, рейтинг самых популярных товаров по количеству заказов на маркетплейсе 10 октября выглядел так:

повербанки;

инверторы;

газовые баллоны;

газовые горелки для кемпинга;

портативные газовые плиты;

керосиновые лампы;

сухое горючее;

керосин;

бензиновые генераторы;

свечи.

Напомним, что 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, из них 43 удалось ликвидировать украинским ПВО. Страна-агрессор била по гражданской и критической инфраструктуре нашего государства, в частности по энергетическим объектам, в результате чего в ряде населенных пунктов временно исчезла электроэнергия.