Йдеться, зокрема, про повербанки, середній чек яких складає 500 – 800 гривень, залежно від місткості акумулятора. Про це свідчать дані маркетплейсу Prom.ua, передає Бізнес 24.

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Найпопулярніші товари серед українців 10 жовтня

Окрім повербанків, великий попит у Prom.ua серед українців зафіксували на інвертори. Середній чек їхньої покупки складає 1 300 гривень. Також замовляли туристичні газові балони для пічок, плит та пальників. Середній чек у цій категорії – 52 гривні.

Крім того, українці купували портативні газові плити з адаптером, які у середньому коштують 940 гривень. Разом з тим, до топзамовлень увійшли газові пальники – середній чек дорівнював 1 900 гривням.

Великий попит також було зафіксовано на гасові лампи (середня вартість – 600 гривень), свічки, пальне та гас, а ще бензинові генератори. До прикладу, каністра з 5 літрами гасу коштує близько 477 гривень, а бензиновий генератор – 13 тисяч гривень.

До слова, рейтинг найпопулярніших товарів за кількістю замовлень на маркетплейсі 10 жовтня виглядав так:

повербанки;

інвертори;

газові балони;

газові пальники для кемпінгу;

портативні газові плити;

гасові лампи;

сухе пальне;

гас;

бензинові генератори;

свічки.

Нагадаємо, що 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, з них 43 вдалось знешкодити українській ППО. Країна-агресорка била по цивільній та критичній інфраструктурі нашої держави, зокрема по енергетичних об'єктах, унаслідок чого у низці населених пунктів тимчасово зникла електроенергія.