Об этом заявил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак. По его словам, стоимость гречки может снизиться до 60-70 гривен за килограмм.

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Сколько гречки собрали аграрии и в чем причина задержек

Игорь Виштак рассказал, что на 18 октября аграрии собрали 120 тысяч тонн гречки. Больше всего зерна намолотили аграрии Сумщины – 15,5 тысячи тонн. Далее следуют Житомирщина и Хмельнитчина, где аграрии собрали по 15,2 тысяч тонн гречки.

Однако чиновник отметил, что есть проблемы со сбором урожая в прифронтовых зонах. В частности, из-за безопасности работников и разрушенной инфраструктуры. В то же время, по прогнозам Минагрополитики, в этом сезоне Украина должна собрать 150 тысяч тонн гречки.

Сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 гривен за килограмм,

– отметил Виштак.

Также директор Департамента аграрного развития Минагрополитики пояснил, что сбор урожая поздних зерновых групп задержался из-за 2 недель дождей в сентябре.

Кроме того, Виштак отметил, что по итогам урожая этого года в Украине будет полностью обеспечена внутренняя потребность в зерновых, масличных и сахаре. Кроме того, будет сохранен мощный экспортный потенциал.

Следует отметить, что стоимость гречки в Украине в среднем составляет 80 гривен за килограмм. В отдельных магазинах можно найти крупу по цене более 70 гривен.