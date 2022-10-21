По данным СМИ, через морские порты во временно оккупированном Крыму уже переправили около миллиона тонн украинского зерна. Об этом свидетельствуют документы, которіе оказались в распоряжении журналистов, а также спутниковые снимки.
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С начала полномасштабного вторжения из порта временно оккупированного Севастополя вышли около 20 судов, груженных зерном. Большинство из них направляются в Россию и Сирию.
По данным СМИ, до конца 2022 года планируется еще около 40 поставок.
Если Россия осуществит запланированный экспорт, может получить от нелегального экспорта около 600 миллионов долларов по мировым ценам в этом году,
– говорится в сообщении.
В Украине заявили, что зерно, которое украла Россия – четверть украинского урожая.
Россия грозится сорвать зерновое соглашение
Россия цинично угрожает сорвать зерновое соглашение. Владимир Зеленский подчеркнул, что целью страны-агрессора является затормозить экспорт украинского продовольствия. Россия сознательно провоцирует продовольственный кризис.
Украинский лидер рассказал, что в очереди на сегодняшний день находятся более 150 судов. Россия создала искусственную очередь, чтобы сознательно задержать прохождение кораблей.
По словам Зеленского, Россия задерживает экспорт продовольствия в такие страны:
- Египет;
- Тунис;
- Алжир;
- Марокко;
- Ливан;
- Ирак;
- Китай;
- Бангладеш;
- Индонезия.
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