По данным СМИ, через морские порты во временно оккупированном Крыму уже переправили около миллиона тонн украинского зерна. Об этом свидетельствуют документы, которіе оказались в распоряжении журналистов, а также спутниковые снимки.

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С начала полномасштабного вторжения из порта временно оккупированного Севастополя вышли около 20 судов, груженных зерном. Большинство из них направляются в Россию и Сирию.

По данным СМИ, до конца 2022 года планируется еще около 40 поставок.

Если Россия осуществит запланированный экспорт, может получить от нелегального экспорта около 600 миллионов долларов по мировым ценам в этом году,

– говорится в сообщении.

Примите во внимание! К слову, одна крылатая ракета "Калибр" стоит примерно 6,5 миллионов долларов.

В Украине заявили, что зерно, которое украла Россия – четверть украинского урожая.

Россия грозится сорвать зерновое соглашение

Россия цинично угрожает сорвать зерновое соглашение. Владимир Зеленский подчеркнул, что целью страны-агрессора является затормозить экспорт украинского продовольствия. Россия сознательно провоцирует продовольственный кризис.

Украинский лидер рассказал, что в очереди на сегодняшний день находятся более 150 судов. Россия создала искусственную очередь, чтобы сознательно задержать прохождение кораблей.

По словам Зеленского, Россия задерживает экспорт продовольствия в такие страны:

Египет;

Тунис;

Алжир;

Марокко;

Ливан;

Ирак;

Китай;

Бангладеш;

Индонезия.

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