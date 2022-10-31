Традиционно Путин начал, продолжил и завершил ложью. На видео можно заметить, что у бункерного деда снова что-то странное с руками. Общаясь с "журналистами", он все время, словно дирижировал в воздухе. Очевидно уже готовится к концерту Кобзона.
Владимир Путин выполз из бункера на очередную лживую пресс-конференцию. Уже традиционно глава Кремля скрывался от реальности за длинным столом и маразматическими заявлениями.
Традиционно Путин начал, продолжил и завершил ложью. На видео можно заметить, что у бункерного деда снова что-то странное с руками. Общаясь с "журналистами", он все время, словно дирижировал в воздухе. Очевидно уже готовится к концерту Кобзона.