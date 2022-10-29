Бойові комарі знову турбують російську владу

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Водночас вона зауважила, що це наша зона відповідальності, відтак у командуванні уважно стежать за тим, що там відбувається.

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Наразі ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, що це і є бойові комарі, які так турбують російську владу,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента Дарія Зарівна теж загадково опублікувала у своєму телеграмі фото комара, яке так і підписала "якісь бойові комарі".

Що сталось сьогодні у Севастополі

З самого ранку в окупованому Севастополі чути гучні вибухи, які знатно налякали місцевих.

Окупанти заявили, що відбивають "атаку дронів" в акваторії Севастопольської бухти.

Мешканців запевняють, що в місті жоден об'єкт не постраждав. Мовляв, усе під контролем.

Однак, щось це зовсім не схоже на контроль. Загарбники уже перекрили рейд. Відомо також про те, що через бухту не ходять ані катери, ані пороми.

Жителів теж добряче змусили понервувати.

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