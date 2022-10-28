Російські ЗМІ інформують, що чергову порцію фейків на Радбезі ООН вилив постійний представник Росії Васілій Небензя, пише 24 канал. Кремлівський дипломат завів стару "шарманку" про "поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів", а також кажанів.

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Бойові птахи, кажани та комахи: фейки Росії в Радбезі

Небензя розповів російську казку про те, що в Україні готують якісь проєкти, які мають охопити прикордонні райони нашої держави, а також територію Росії. Чому Україні потрібно завдавати шкоди власному населенню – він не пояснив.

Російські ЗМІ нагадують, що тема біологічної зброї буцімто не нова. І справді – окупанти активно поширювали дезінформацію навесні, після чого дещо заспокоїлися. Восени Росія зосередилася на фейках про "брудну бомбу".

Крім того, Росія поширює фейк, що начебто на окупованій території Херсонської області виявила 3 безпілотники, оснащені місткостями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів.

Також Росія звинувачує США, що американці буцімто запатентували дрон, який здатний поширювати заражених небезпечними вірусами комарів.

У Росії немає жодних доказів

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН, відповіла посіпаці Путіна. Вона наголосила, що засідання, яке скликала Росія – це чергове марнування часу.

Росія знову нас тут зібрала з однією метою розповсюджувати дезінформацію. Ми всі знаємо, що всі ці звинувачення сфабриковані, в них немає доказів. Україна не має програми біологічної зброї, що підтверджує ООН. І США теж не мають програми біологічної зброї,

– наголосила Томас-Грінфілд.

Британська представниця в ООН Барбара Вудворд теж не витримала ахінею Небензі. Вона запитала, скільки ще представники інших країн мають терпіти маячню Росії.

Небензя також висловив обурення через співпрацю України та США. Зокрема, російський дипломат в істериці через те, що з американської сторони фігурує Пентагон.

Він заявляє, що Росія буцімто має докази якихось актів про виконання невідомих робіт.

Росія вкотре не знайшла доказів

У жовтні Росія декілька разів збирала Радбез ООН для того, щоб поширити свої наративи щодо "брудної бомби" в Україні.

Засідання через російські фейки про "брудну бомбу" відбулося 25 жовтня за зачиненими дверима.

Заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі розповів, що Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх тверджень.

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