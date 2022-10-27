Більшість членів Радбезу ООН підтримують проведення розслідування експертами ООН щодо використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. Зокрема це питання розглядали під час засідання Радбезу, яке 26 жовтня проводили на запит Росії. Про це повідомляє 24 канал.

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Росія опирається, проте факти очевидні: позиції країн

Представники країни-агресорки заявляють, що керівництво ООН не вповноважене відряджати експертів для інспекції на заклик членів організації. Натомість постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що використання Росією іранських БпЛА – це факт.

Факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані,

– сказав він.

Він наголосив, що постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радбезом таких поставок.

Постпред Франції наголосив, що Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку агресивної війни, розв'язаної Росією проти України та закликав секретаріат ООН провести відповідне розслідування, щоб генсек включив отримані дані до звіту щодо виконання резолюції 2231.

Ніколя де Рів'єр також розповів, що під час закритої зустрічі членів Радбезу представник Росії заявив, що Москва нібито використовує власні безпілотники. Тому представнику Франції "важко зрозуміти", чому Росія не хоче, щоб експерти оглянули уламки дронів.

Після цього він наголосив, що саме росія не поважає статтю 100 Статуту ООН та незалежність секретаріату і вдається до шантажу, погрожуючи розірвати відносини з ООН, якщо секретаріат не підкорятиметься її волі.

А на думку заступника постпреда Великої Британії при ООН Джеймса Каріукі, все, що робить Росія в ООН – намагається відвернути увагу від своїх злочинів на території України. Він зауважив, що Росію та Іран схопили на гарячому, і тепер "Москва вигадує аргументи, бо не може пояснити своїх діянь".

Довідка. З-поміж членів Ради Безпеки ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали й США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія. Загалом "за" щонайменше 10 із 15 членів).

Україна наполягає на терміновому розслідуванні

Заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Радбезу наголосила, що розслідування стосовно постачання Росії іранських дронів має розпочатися негайно.

Вона закликала "всі держави розглянути будь-які можливі кроки з метою припинення постачань з Ірану таких БпЛА, ракет або звичайних озброєнь, які можуть бути використані в російській агресивній війні проти України".

Гайовишин зауважила, що використання Росією іранських безпілотників далекого радіусу дії для атак на цивільне населення осіб та об'єкти інфраструктури "є кричущим порушенням Спільного всеосяжного плану дій, підписаного Китаєм, Францією, Німеччиною, Великою Британією, США, ЄС і самою Росією, а потім ухваленого резолюцією РБ ООН 2231 від 2015 року".

Вона наголосила, що свідоме зловживання положеннями Статуту ООН для перешкоджання розслідуванню є "очевидною спробою тиску на секретаріат з метою уникнення власної відповідальності".

Що передувало

Це засідання Радбезу ініціювала Росія у відповідь на листи, надіслані до Радбезу Францією, Німеччиною, Великою Британією та США, у яких зазначається, що передача Іраном дронів до Росії суперечить резолюції 2231. Окупанти заявили, що керівництво ООН не вповноважене надсилати експертів для інспекції на заклик членів організації.

Росія намагалася переконати членів Радбезу, ніби зверненням щодо розслідування країни порушують статтю 100 Статуту ООН, відповідно до якої генеральний секретар і персонал секретаріату не повинні запитувати або отримувати вказівки від будь-якого уряду чи влади. Проте замість аргументів постпред Росії вдався до погроз та ультиматумів.

Нагадаємо, що 14 жовтня постпред України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради безпеки ООН, у якому попросив направити в Україну експертів для інспекції використання дронів. Він нагадав, що "безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed були передані з Ірану в Росію" наприкінці серпня, й "Україна оцінює, що це, ймовірно, є частиною планів Ірану щодо експорту сотень БпЛА в Росію".

Він зауважив, що обидві моделі безпілотників підпадають під заборонену зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яка внесена до чорного списку санкцій ООН, а її активи підлягають замороженню всіма країнами.

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