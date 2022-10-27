Большинство членов Совбеза ООН поддерживают проведение расследования экспертами ООН относительно использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. В частности, этот вопрос рассматривали во время заседания Совбеза, которое 26 октября проводили по запросу России. Об этом сообщает 24 канал.

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Россия сопротивляется, однако факты очевидны: позиции стран

Представители страны-агрессора заявляют, что руководство ООН не уполномочено отправлять экспертов для инспекции по призыву членов организации. А вот постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что использование Россией иранских БпЛА – это факт.

Факты очевидны: Иран предоставил беспилотники России, использующей их в своей агрессивной войне и в неизбирательных бомбардировках гражданских объектов. Эти факты, которые могут быть признаны военными преступлениями, твердо задокументированы,

– сказал он.

Он подчеркнул, что поставки Ираном оружия запрещены резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года. Пункт 4 этого документа требует предварительного одобрения Совбезом таких поставок.

Постпред Франции подчеркнул, что Иран должен немедленно прекратить любую поддержку агрессивной войны, развязанной Россией против Украины и призвал секретариат ООН провести соответствующее расследование, чтобы генсек включил полученные данные в отчет по выполнению резолюции 2231.

Николя де Ривьер также рассказал, что во время закрытой встречи членов Совбеза представитель России заявил, что Москва якобы использует собственные беспилотники. Поэтому представителю Франции "трудно понять", почему Россия не хочет, чтобы эксперты осмотрели обломки дронов.

После этого он подчеркнул, что именно Россия не уважает статью 100 Устава ООН и независимость Секретариата и прибегает к шантажу, угрожая разорвать отношения с ООН, если Секретариат не будет подчиняться ее воле.

А по мнению заместителя постпреда Великобритании при ООН Джеймса Кариуки, все, что делает Россия в ООН, пытается отвлечь внимание от своих преступлений на территории Украины. Он отметил, что Россию и Иран схватили с поличным, и теперь "Москва придумывает аргументы, потому что не может объяснить своих деяний".

Справка. Среди членов Совета Безопасности идею проведения расследования под эгидой ООН поддержали и США, Албания, Ирландия, Норвегия, Гана, Мексика, ОАЭ, Кения. В общей сложности "за" по меньшей мере 10 из 15 членов.

Украина настаивает на срочном расследовании

Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совбеза подчеркнула, что расследование по поставкам России иранских дронов должно начаться немедленно.

Она призвала "все государства рассмотреть любые возможные шаги в целях прекращения поставок из Ирана таких БПЛА, ракет или обычных вооружений, которые могут быть использованы в российской агрессивной войне против Украины".

Гайовишин отметила, что использование Россией иранских беспилотников дальнего радиуса действия для атак на гражданское население лиц и объекты инфраструктуры является кричащим нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного Китаем, Францией, Германией, Великобританией, США, ЕС и самой Россией, принятого резолюцией СБ ООН 2231 от 2015 года.

Она подчеркнула, что сознательное злоупотребление положениями Устава ООН для препятствования расследованию является "очевидной попыткой давления на секретариат во избежание собственной ответственности".

Что предшествовало

Это заседание Совбеза инициировала Россия в ответ на письма, присланные в Совбез Францией, Германией, Великобританией и США, в которых отмечается, что передача Ираном дронов в Россию противоречит резолюции 2231. Оккупанты заявили, что руководство ООН не уполномочено направлять экспертов для инспекции членов организации.

Россия пыталась убедить членов Совбеза, будто обращением по поводу расследования страны нарушают статью 100 Устава ООН, согласно которой генеральный секретарь и персонал секретариата не должны спрашивать или получать указания от какого-либо правительства или власти. Однако вместо аргументов постпред России прибег к угрозам и ультиматумам.

Напомним, что 14 октября постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совета безопасности ООН, в котором попросил направить в Украину экспертов для инспекции использования дронов. Он напомнил, что "беспилотные летательные аппараты серии Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в Россию" в конце августа и "Украина оценивает, что это, вероятно, является частью планов Ирана по экспорту сотен БПЛА в Россию".

Он отметил, что обе модели беспилотников подпадают под запретное оружие, поскольку имеют дальность полета, равную или превышающую 300 километров. Кроме того, БПЛА серии Mohajer производятся компанией Qods Aviation, внесенной в черный список санкций ООН, а ее активы подлежат заморозке всеми странами.

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