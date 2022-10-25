Про це видання CNN дізналося від двох дипломатів ООН. На закритому засіданні обговорять бездоказові звинувачення Росії про те, що Україна планує створити "брудну бомбу".

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Росія в ООН повторює фейк про "брудну бомбу"

CNN зазначає, що заяви Росії про те, що Україна думає використовувати "брудну бомбу" – пристрій, що містить ядерні матеріали разом із традиційними вибуховими речовинами – Київ та його західні союзники категорично відкинули.

Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров повідомляв, що ситуацію з нібито запланованим використанням Україною "брудної бомби" обговорять у Радбезі ООН "сьогодні – завтра".

За даними AFP, посол Росії в ООН Василь Небензя повторив заяву про те, що Київ планує таку провокацію, у листі до Ради та генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Росія поширює фейки про "брудну бомбу": що відомо

Російський міністр оборони Сергєй Шойгу почав телефонувати своїм колегам у країнах Заходу, попереджаючи, що Україна начебто готується застосувати "брудну бомбу". Україна офіційно відкинула всі звинувачення.

У Росії цинічно стверджують, що начебто мають дані про контакти України з Великою Британією "з питання отримання технології створення ядерної зброї". У Кремлі переконують, що Україна вже підготувала бомбу.

Також Москва заявляє, що Київ буцімто "планує замаскувати підрив "брудної бомби" під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності".

За даними аналітиків, у Кремлі усвідомлюють, що Україна та країни Заходу розуміють такі заяви, як "попередження" з боку Росії. Тобто, Росія попереджає, що готова до застосування ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський сказав, що якщо Кремль телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – Росія вже все це і підготувала.

Більше того, в МАГАТЕ заявили, що направлять інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту про це від влади у Києві.

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