Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, зараз головне завдання Росії – отримати перерву, щоб закріпитися на окупованих територіях та поповнити власні резерви. Вони розраховують, що під час перемир'я Україна не отримуватиме західну зброю.
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Тому Росія намагається чинити тиск на Україну, знищувати інфраструктуру, щоб ми просили про перемир'я. Друге – вони пробують шантажувати Захід, щоб нам перестали постачати зброю. Але сьогодні в Росії майже не залишилося ефективних важелів впливу,
– зазначив Стуканов.
Газовий шантаж не спрацював, ядерний – теж, адже Росію попередили, що буде жорстка реакція. Не спрацювали і погрози щодо українського зерна.
Навіщо окупанти придумують фейки про "брудну" ядерну бомбу
Цього разу російські окупанти б'ються в істериці, бо Україна нібито хоче застосувати "брудну" ядерну бомбу. Зрозуміло, що це маячня. Але так окупанти хочуть виконати кілька важливих для себе цілей – "перевести стрілки" та піти на певний діалог із Заходом.
Вони намагаються відвернути від себе увагу, як від країни, що реально має ядерну зброю і шантажує нею Україну, яка не має "ядерки". Друге – це спосіб привернути до себе увагу і змусити говорити з собою,
– вважає Стуканов.
Так окупанти хочуть донести свою позицію і ще раз наголосити Заходу, що нібито готові до переговорів. Але не менш важливо, що росіяни у такий спосіб "розмивають" межу, після якої цивілізований світ мав би жорстко відреагувати на дії Росії.
Раніше на Заході чітко наголосили – буде ядерна або хімічна зброя, то буде жорстка відповідь. А якщо в Україні станеться незрозуміла ядерна катастрофа, то цивілізований світ міг би взяти час, щоб розібратися з причинами на тлі звинувачень від окупантів. На таке могла розраховувати Росія.
Такий був розрахунок Росії. Але можемо констатувати, що він провалився. Якщо якісь катастрофи на території України будуть, то в жодного представника цивілізованого світу не буде сумнівів, що насправді відбулося. Переконаний, що найближчими днями це донесуть до Росії,
– підкреслив Стуканов.
Стуканов пояснив, навіщо росіяни "кричать" про "брудну" ядерну бомбу: дивіться відео
Росія знову "увімкнула" свій ядерний шантаж
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 23 жовтня несподівано обдзвонив міністрів оборони США, Франції, Великої Британії та Туреччині. Там він розповідав маячню, що Україна нібито хоче ескалації та збирається використати "брудну" ядерну бомбу.
- На ці абсурдні звинувачення одразу відповіли у США, Франції та Великій Британії. Вони опублікували спільну заяву, де відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" з боку Росії.
- В Держдепі США вже жорстко відповіли на цю "гру" Росії. Там підкреслили, що Росія відчує наслідки незалежно від того, чи використає "брудну" бомбу чи ядерну зброю.