Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, зараз головне завдання Росії – отримати перерву, щоб закріпитися на окупованих територіях та поповнити власні резерви. Вони розраховують, що під час перемир'я Україна не отримуватиме західну зброю.

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Тому Росія намагається чинити тиск на Україну, знищувати інфраструктуру, щоб ми просили про перемир'я. Друге – вони пробують шантажувати Захід, щоб нам перестали постачати зброю. Але сьогодні в Росії майже не залишилося ефективних важелів впливу,

– зазначив Стуканов.

Газовий шантаж не спрацював, ядерний – теж, адже Росію попередили, що буде жорстка реакція. Не спрацювали і погрози щодо українського зерна.

Навіщо окупанти придумують фейки про "брудну" ядерну бомбу

Цього разу російські окупанти б'ються в істериці, бо Україна нібито хоче застосувати "брудну" ядерну бомбу. Зрозуміло, що це маячня. Але так окупанти хочуть виконати кілька важливих для себе цілей – "перевести стрілки" та піти на певний діалог із Заходом.

Вони намагаються відвернути від себе увагу, як від країни, що реально має ядерну зброю і шантажує нею Україну, яка не має "ядерки". Друге – це спосіб привернути до себе увагу і змусити говорити з собою,

– вважає Стуканов.

Так окупанти хочуть донести свою позицію і ще раз наголосити Заходу, що нібито готові до переговорів. Але не менш важливо, що росіяни у такий спосіб "розмивають" межу, після якої цивілізований світ мав би жорстко відреагувати на дії Росії.

Раніше на Заході чітко наголосили – буде ядерна або хімічна зброя, то буде жорстка відповідь. А якщо в Україні станеться незрозуміла ядерна катастрофа, то цивілізований світ міг би взяти час, щоб розібратися з причинами на тлі звинувачень від окупантів. На таке могла розраховувати Росія.

Такий був розрахунок Росії. Але можемо констатувати, що він провалився. Якщо якісь катастрофи на території України будуть, то в жодного представника цивілізованого світу не буде сумнівів, що насправді відбулося. Переконаний, що найближчими днями це донесуть до Росії,

– підкреслив Стуканов.

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