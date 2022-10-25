Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, сейчас главная задача России – получить перерыв, чтобы закрепиться на оккупированных территориях и пополнить собственные резервы. Они рассчитывают, что во время перемирия Украина не будет получать западное оружие.

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Поэтому Россия пытается оказывать давление на Украину, уничтожать инфраструктуру, чтобы мы просили о перемирии. Второе – они пытаются шантажировать Запад, чтобы нам перестали поставлять оружие. Но сегодня в России почти не осталось эффективных рычагов воздействия,

– отметил Стуканов.

Газовый шантаж не сработал, ядерный – тоже, Россию ведь предупредили, что будет жесткая реакция. Не сработали и угрозы относительно украинского зерна

Зачем оккупанты придумывают фейки о "грязной" ядерной бомбе

На этот раз российские оккупанты сражаются в истерике, потому что Украина якобы хочет применить "грязную" ядерную бомбу. Понятно, что это бред. Но так оккупанты хотят выполнить несколько важных для себя целей – "перевести стрелки" и пойти на определенный диалог с Западом.

Они пытаются отвлечь от себя внимание, как от страны, реально имеющей ядерное оружие и шантажирующей им Украину, у которой нет "ядерки". Второе – это способ привлечь к себе внимание и заставить говорить с собой,

– считает Стуканов.

Так оккупанты хотят донести свою позицию и еще раз подчеркнуть Западу, что якобы готовы к переговорам. Но не менее важно, что россияне таким образом "размывают" границу, после которой цивилизованный мир должен жестко отреагировать на действия России.

Ранее на Западе четко отметили – если будет ядерное или химическое оружие, то будет жесткий ответ. А если в Украине произойдет непонятная ядерная катастрофа, цивилизованный мир мог бы взять время, чтобы разобраться с причинами на фоне обвинений от оккупантов. На это могла рассчитывать Россия.

Таков был расчет России. Но мы можем констатировать, что он провалился. Если какие-то катастрофы на территории Украины будут, то ни у одного представителя цивилизованного мира не будет сомнений, что на самом деле произошло. Убежден, что в ближайшие дни это донесут до России,

– подчеркнул Стуканов.

Стуканов объяснил, зачем россияне кричат о "грязной" ядерной бомбе: смотрите видео

Россия снова "включила" свой ядерный шантаж