Российские СМИ информируют, что очередную порцию фейков на Совбезе ООН вылил постоянный представитель России Василий Небензя, пишет 24 канал. Кремлевский дипломат завел старую "шарманку" об "распространении опасных инфекций из-за мигрирующих птиц", а также летучих мышей.

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Небензя рассказал российскую сказку о том, что в Украине готовят какие-то проекты, которые должны охватить пограничные районы нашего государства, а также территорию России. Почему Украине нужно наносить ущерб собственному населению – он не объяснил.

Российские СМИ напоминают, что тема биологического оружия вроде бы не нова. И действительно – оккупанты активно распространяли дезинформацию весной, после чего несколько успокоились. Осенью Россия сосредоточилась на фейках о "грязной бомбе".

Кроме того, Россия распространяет фейк, который якобы на оккупированной территории Херсонской области обнаружил 3 беспилотника, оснащенных емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов.

Также Россия обвиняет США, что американцы якобы запатентовали дрон, способный распространять зараженных опасными вирусами комаров.

У России нет никаких доказательств

Линда Томас-Гринфилд, постоянная представительница США при ООН, ответила приспешнику Путина. Она подчеркнула, что заседание, которое созвала Россия – это очередная трата времени.

Россия снова нас здесь собрала с одной целью распространять дезинформацию. Мы все знаем, что все эти обвинения сфабрикованы, у них нет доказательств. У Украины нет программы биологического оружия, что подтверждает ООН. И США тоже не имеют программы биологического оружия,

– подчеркнула Томас-Гринфилд.

Британская представительница в ООН Барбара Вудворд тоже не выдержала ахинею Небензи. Она спросила, сколько еще представители других стран должны терпеть бред России.

Небензя также выразил возмущение из-за сотрудничества Украины и США. В частности, российский дипломат в истерике из-за того, что с американской стороны фигурирует Пентагон.

Он заявляет, что у России якобы есть доказательства каких-либо актов о выполнении неизвестных работ.

Россия еще раз не нашла доказательств

В октябре Россия несколько раз собирала Совбез ООН для того, чтобы распространить свои нарративы по "грязной бомбе" в Украине.

Заседание из-за российских фейков о "грязной бомбе" состоялось 25 октября за закрытыми дверями.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки рассказал, что Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих утверждений.

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