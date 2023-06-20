Заступниця міністра оборони наголосила, що росіяни вже використали весь арсенал зброї – як військової, так й інформаційної. Саме тому ворог повертається до єдиного інструменту шантажу – ядерна зброя.

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Вкиди про "брудну бомбу" – черговий шантаж

Маляр пояснила, що тема ядерної зброї залишається для противника єдиним інструментом шантажу, створення паніки та переляку в українському суспільстві. Вона наголосила, що росіяни запускали вже багато різних кампаній, спрямованих на запускання паніки.

До прикладу заступниця міністра наводить ІПСО, що нібито під час наступу втрати української армії набагато більші, аніж російської. У той час росіяни дуже полюбляли використовувати слово "м'ясорубка", аби розхитати українське суспільство та посилити тиск на нього. Проте Маляр підкреслила, що цей інструмент сіяння паніки не спрацював.

Тому ворог намагається черговими вкидами про "брудну бомбу" шантажувати українців та спричинити паніку.

Це спрямовано на сіяння паніки. Ну от вони вишукують інші інструменти й постійно вкидують тему ядерної зброї для того, щоб використовувати її як інструмент шантажу, тиску і залякування. Але варто сказати, що українці вже стільки пройшли за цей рік, що складно уявити собі щось, чим можна нас залякати,

– наголосила Маляр.

Росія звинуватила Україну в "створенні брудної бомби"

Пропагандистські російські видання 19 червня почали поширювати ІПСО, що буцімто Україна "працює" над створенням "брудної бомби". Відповідну заяву опублікували у зовнішній розвідці Росії.

Ворог заявив, що нібито отримав дані щодо "рішення держінспекції ядерного регулювання України відправити партію опроміненого палива". Його буцімто перевезли з Рівненської на Чорнобильську АЕС, де й "відбудеться створення "брудної бомби".

"Це паливо переміщене у двох контейнерах на майданчик сховища у Чорнобилі, МАГАТЕ при цьому повідомлено не було", – мовиться маразматичному у повідомленні пропагандистів.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав подібні вкиди росіян виходом за будь-які межі здорового глузду. Він наголосив, що ніяких "брудних бомб" в Україні немає, й бути не може. Проте ворог може реалізувати цинічний план на власній території, щоб потім звинуватити Україну.