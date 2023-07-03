Чергову порцію істерики про "розробку біозброї" пропагандисти обговорювали під час ефіру. Кремлівські посіпаки застерігали росіян, аби ті були обережними при вживанні "небезпечних західних харчових добавок", повідомляє 24 Канал.

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"Кусючі філіппінські мухи переносять гидоту"

На ефірі були присутні різні "експерти", які цілком серйозно обговорювали різну "західну біологічну зброю". Так, один із кремлівських посіпак застеріг, що у південних районах країни-агресорки, зокрема у Ставропіллі й Дагестані, зафіксували нову "біозброю". "Експерт" стверджує, що з'явилися "філіппінську кусючі мухи, які переносять різну гидоту". Їх нібито створювали у "лабораторіях Грузії".

Нам треба тримати вухо гостро,

– застерігає пропагандист.

Проте на цьому посіпаки не припинили нести маячню, а продовжили розвивати тему "біозброї". До слова, той же експерт розповів, як 14-річна дівчинка отруїлася та померла після того, як з'їла "іноземну цукерку". "Експерт" заявив, що росіянам треба бути обачними, вживаючи іноземні добавки у їжу, адже "отруйним" може бути будь-який продукт – від "американського пива" до "західних ліків".

Ба більше, російська пропаганда у своїх вигадках дійшла до того, що буцімто ферми, на яких вирощують мотиль для годування тварин, також можуть бути "біолабораторіями".

Чергова істерика пропаганди через "біозброю": дивіться відео

Яку "біозброю" вигадували російські посіпаки