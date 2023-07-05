С циничным и абсурдным заявлением он выступил на российском пропагандистском шоу. Кроме того, кремлевский прихвостень рассказывал басни о якобы "порядочности и инерции российской дипломатии", сообщает 24 Канал.

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"Братский народ сменил имена"

Петр Толстой на пропагандистском эфире начал призывать уничтожать "украинцев в избушках". Он начал оправдывать поражение так называемой "второй армии мира" "порядочностью". Кроме того, увольнение Киевщины, Лимана и Херсона он считает "подарком" от россиян, а не успехом ВСУ.

После своей истерики Толстой начал призывать "уничтожать украинцев в избушках", ведь Россия якобы "имеет для этого все средства". Кроме того, пропагандист сетует, что "братский народ стал сильно независимым".

Братский народ уже не в избушках. Братский народ изменил мышление, имена, как эта Анна Маляр. Она ведь не "Анна", она "Аня". Просто, чтобы быть более независимым, она поставила букву "Г". И вот эти все независимые будут уничтожены,

– выдал пропагандист очередную порцию маразма.

Российская пропаганда не знает границ