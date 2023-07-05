З цинічною та абсурдною заявою він виступив на російському пропагандистському шоу. Окрім того, кремлівський посіпака розповідав байки про нібито "порядність та інерцію російської дипломатії", повідомляє 24 Канал.

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"Братній народ змінив імена"

Пьотр Толстой на пропагандистському ефірі почав закликати нищити "українців в хатиночках". Він почав виправдовувати поразки так званої "другої армії світу" "порядністю". Окрім того, звільнення Київщини, Лимана та Херсона він вважає "подарунком" від росіян, а не успіхом ЗСУ.

Після своєї істерики Толстой почав закликати "нищити українців у хатинках", адже Росія нібито "має для цього усі засоби". Крім того, пропагандист бідкається, що "братній народ став сильно незалежним".

Братній народ уже не в хатиночках. Братній народ змінив мислення, імена, як оця Ганна Маляр. Вона ж не "Ганна", вона "Аня". Просто, щоб бути більш незалежною, вона поставила літеру "Г". І ось ці всі незалежні будуть знищені,

– видав пропагандист чергову порцію маразму.

Російська пропаганда не знає меж