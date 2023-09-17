Віталій Денисов є головою кремлівського медіа "Sputnik Молдова". Як з'ясували журналістами, цей російський пропагандист створює дезінформацію та фейки для закордонної аудиторії на користь ГРУ.
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Життя Денисова в Україні
Як пише видання, Денисов може бути кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (військова частина 54777). Він народився у 1967 році в Закарпатській області. Денисов навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі, де готували військових журналістів та політруків.
У 1992 році Денисов відмовився складати присягу Україні. Разом з іншими курсантами-відмовниками він переїхав зі Львова до Москви. Там любитель "русского міра" перший час мешкав в офіцерському гуртожитку, що розташований неподалік від штаб-квартири ГРУ.
Що Денисов робив в Росії
Спочатку Денисов працював у газеті "Красная звєзда" – головному виданні міноборони країни-агресорки. Також він публікувався у "Парламентській газеті", газеті спецпідрозділу ВДВ "Вітязь-Братішка", "Агентстві військових новин" ("Інтерфакс"), "Військово-Промисловому кур'єрі". Крім цього його матеріали публікувало видання "Трибуна за кордоном", яке, за даними розслідувачів, допомагало багатьом співробітникам ГРУ шпигувати за кордоном та видавало їм журналістські посвідчення.
У 2005 році міноборони держави-терориста видало йому квартиру на вулиці Адмірала Лазарєва у Москві та чергове офіцерське посвідчення АА 0014839. У 2013 році Денисов виявився у Головному слідчому управлінні Московської області попри відсутність юридичної освіти. Звідти, як пишуть розслідувачі із посиланням на анонімні джерела, цей чоловік і перейшов у 72-й центр спеціальної служби.
Денисов у 2016 році отримав звання полковника ВДВ. У 2019 році він став головним редактором Sputnik у невизнаній Південній Осетії. Згодом Денисов переїхав до Баку, де став керівником "Sputnik Грузія". А у 2022 році він приїхав у Кишинев. Як пише видання, Денисову там доручили збирати інформацію про Молдову та просувати прокремлівську повістку. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Молдові заблокували сайти та мовлення місцевого філіалу Sputnik.
Що відомо про 72-й центр спеціальної служби
Цей центр збирає та аналізує інформацію із закордонних резидентур ГРУ та створює інформаційні вкиди. Наприклад, його офіцери робили фейки про коронавірус.
Крім цього центр керує такими організаціями-ширмами, як InfoRos, "Русь єдіная", "Інститут російського зарубіжжя", "Русскій вєк". Вони за державні гранти створюють пропагандистський контент для російськомовної аудиторії.
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- Нещодавно СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці. Колишній житель Сумщини не тільки перейшов на бік ворога та став кремлівським пропагандистом, а й допомагав Росії завдавати ракетних ударів по Миколаєву.
- Раніше українські журналісти затролили Людмилу Барилко з "загону Путіна". Вони вдали з себе кремлівську організацію та запросили цю пропагандистку відвідати фронт, щоб підтримати російських загарбників. Однак ця жінка відмовилася та почала кумедно виправдовуватися.
- Нагадаємо, російські військові збили Геннадія Дубового. Прокремлівський пропагандист та "біограф" ватажка бойовиків Мотороли загинув прямо у центрі тимчасово окупованого Донецька.