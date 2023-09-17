Віталій Денисов є головою кремлівського медіа "Sputnik Молдова". Як з'ясували журналістами, цей російський пропагандист створює дезінформацію та фейки для закордонної аудиторії на користь ГРУ.

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Життя Денисова в Україні

Як пише видання, Денисов може бути кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (військова частина 54777). Він народився у 1967 році в Закарпатській області. Денисов навчався у Львівському вищому військово-політичному училищі, де готували військових журналістів та політруків.

До слова, ЛВВПУ потім перейменували в Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Росія вдарила по ній ракетами у ніч на 6 липня 2023 року.

У 1992 році Денисов відмовився складати присягу Україні. Разом з іншими курсантами-відмовниками він переїхав зі Львова до Москви. Там любитель "русского міра" перший час мешкав в офіцерському гуртожитку, що розташований неподалік від штаб-квартири ГРУ.

Що Денисов робив в Росії

Спочатку Денисов працював у газеті "Красная звєзда" – головному виданні міноборони країни-агресорки. Також він публікувався у "Парламентській газеті", газеті спецпідрозділу ВДВ "Вітязь-Братішка", "Агентстві військових новин" ("Інтерфакс"), "Військово-Промисловому кур'єрі". Крім цього його матеріали публікувало видання "Трибуна за кордоном", яке, за даними розслідувачів, допомагало багатьом співробітникам ГРУ шпигувати за кордоном та видавало їм журналістські посвідчення.

У 2005 році міноборони держави-терориста видало йому квартиру на вулиці Адмірала Лазарєва у Москві та чергове офіцерське посвідчення АА 0014839. У 2013 році Денисов виявився у Головному слідчому управлінні Московської області попри відсутність юридичної освіти. Звідти, як пишуть розслідувачі із посиланням на анонімні джерела, цей чоловік і перейшов у 72-й центр спеціальної служби.

Денисов у 2016 році отримав звання полковника ВДВ. У 2019 році він став головним редактором Sputnik у невизнаній Південній Осетії. Згодом Денисов переїхав до Баку, де став керівником "Sputnik Грузія". А у 2022 році він приїхав у Кишинев. Як пише видання, Денисову там доручили збирати інформацію про Молдову та просувати прокремлівську повістку. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Молдові заблокували сайти та мовлення місцевого філіалу Sputnik.

Що відомо про 72-й центр спеціальної служби

Цей центр збирає та аналізує інформацію із закордонних резидентур ГРУ та створює інформаційні вкиди. Наприклад, його офіцери робили фейки про коронавірус.

Крім цього центр керує такими організаціями-ширмами, як InfoRos, "Русь єдіная", "Інститут російського зарубіжжя", "Русскій вєк". Вони за державні гранти створюють пропагандистський контент для російськомовної аудиторії.

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