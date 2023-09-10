Йдеться про пресконференцію президентів Франції та Туреччини. Саме туди росіянам не вдалося "вломитися".
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"Прикра" історія з росЗМІ
Представникам окупантів знову нагадали про те, що вони небажані гості на будь-яких заходах цивілізованого світу. Цю "місію" на себе взяв охоронець, який відповідав за пропуск журналістів на пресконференцію до Макрона.
Інцидент, про який розповіли росЗМІ, трапився в кімнаті очікування. Там журналісти готувалися до виходу Макрона та Ердогана. І ось, коли російська журналістка на ім'я Катерина спробувала просочитися на зустріч президентів, її зупинив охоронець.
Він поцікавився у дівчини, яку країну вона представляє. Коли він дізнався, що та – з Росії, то відмовився її пропустити.
Далі Катерина почала запитувати, чому лише російських журналістів не допустили на пресконференцію. Охоронець коротко відрізав, що не знає. Тоді жінка здивовано повторила одне й те саме питання кілька разів, однак їй ніхто більше не відповідав.
Як зазначають у росЗМІ, ще одна співробітниця пресслужби Макрона начебто влетіла у розмову і намагалася розбити телефон, на який журналістка знімала інцидент.
Росіян не пустили на пресконференцію Макрона: відео
Російські медіа ніде не хочуть бачити, а вони нахабно пхаються, куди не лінь
- Так, влітку російський журналіст нахабно наамагався відвідати брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Пакистану Білавала Бхутто Зардарі. Кореспондент представляв державне видання Росії – ТАСС, тож його "попросили" забратися геть.
- Раніше повідомлялося, що США не видали візи російським журналістам, які планували висвітлювати роботу голови МЗС Росії Сергія Лаврова в заходах ООН у Нью-Йорку.