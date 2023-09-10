Речь идет о пресс-конференции президентов Франции и Турции. Именно туда россиянам не удалось "вломиться".
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"Досадная" история с росСМИ
Представителям оккупантов снова напомнили о том, что они нежелательные гости на любых мероприятиях цивилизованного мира. Эту "миссию" на себя взял охранник, отвечавший за пропуск журналистов на пресс-конференцию Макрона.
Инцидент, о котором рассказали росСМИ, произошел в комнате ожидания. Там журналисты готовились к выходу Макрона и Эрдогана. И вот когда российская журналистка по имени Екатерина попыталась просочиться на встречу президентов, ее остановил охранник.
Он поинтересовался у девушки, какую страну она представляет. Когда он узнал, что та – из России, то отказался ее пропустить.
Дальше Екатерина начала спрашивать, почему только российских журналистов не допустили на пресс-конференцию. Охранник коротко отрезал, что не знает. Тогда женщина удивленно повторила один и тот же вопрос несколько раз, однако ей никто больше не отвечал.
Как отмечают в росСМИ, еще одна сотрудница прессслужбы Макрона якобы влетела в разговор и пыталась разбить телефон, на который журналистка снимала инцидент.
Россиян не пустили на пресс-конференцию Макрона: видео
Российские медиа нигде не хотят видеть, а они нагло проталкиваются, куда не лень
- Так, летом российский журналист нагло пытался посетить брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Пакистана Билвала Бхутто Зардари. Корреспондент представлял государственное издание России – ТАСС, поэтому его "попросили" убраться.
- Ранее сообщалось, что США не выдали визы российским журналистам, планировавших освещать работу главы МИД России Сергея Лаврова в мероприятиях ООН в Нью-Йорке.