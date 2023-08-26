Дриди получила травмы головы – пока она находится в удовлетворительном состоянии. Обидчика журналистки не нашли.
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Нападение на иностранную журналистку
25 августа в Санкт-Петербурге неизвестный россиянин напал на арабскую журналистку Ранию Дриди прямо во время прямого эфира на телеканале. Муж требовал от нее говорить по-русски, а после ударил по голове. В результате удара у журналистки диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей правой височной области.
Сообщается, что нападающим был светлый мужчина без щетины ростом примерно 180-190 сантиметров. На вид мужчине было 30 – 33 года. Ему грозит 2 года лишения свободы. Инцидент произошел неподалеку от "Вагнер-центра". В настоящее время правоохранители проводят проверку и разыскивают нападающего.
Дриди освещала войну России против Украины среди арабских стран. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.
Россиянин напал на журналистку: смотрите видео
Интересно, что в российских СМИ предполагают, что на журналистку мог напасть пьяный бездомный.
Россияне преследуют украинских журналистов
- Оккупанты похитили и удерживают в России украинского журналиста Дмитрия Хилюка. Росияне закрыли отца журналиста в подвале, где держали 10 дней, а его сына куда-то увели. Международные журналисты слышали, что Дмитрий сидит в одиночной камере.
- В так называемой "ЛНР" осудили правозащитника и журналиста Максима Буткевича на 13 лет лишения свободы. Он мобилизовался в первые дни войны, но попал в плен в июне 2022 года.
- Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову – ее обвинили в якобы "распространении фейков". В марте 2023-го Росфинмониторинг включил Соколову в список "террористов и экстремистов".