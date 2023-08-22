В то же время российский суд постановил зачесть фактическое время удержание украинца под стражей в СИЗО Луганска с 19 августа 2022 года, то есть с момента подтверждения от минобороны России о том, что Буткевич заключен.

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В чем обвинили Буткевича

"Я хотел бы выразить благодарность всем тем людям, которым небезразлична моя судьба и всех украинских военнопленных, которые сейчас в тяжелой ситуации. Люди, которые находятся в статусе либо военнопленных, либо уже осужденных, тоже постоянно думают не только о родных и близких, но и обо всех, кто остался на свободе, кто находится в Украине, и все надеются, что военнопленных освободят", – выступил Буткевич с последним словом в суде.

Украинский правозащитник Буткевич мобилизовался в первые дни полносштабного вторжения России. Он попал в плен в июне 2022, после чего не выходил на связь.

Мама Буткевича Евгения рассказала, что освободить Максима пытается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" обвинили Буткевича в том, что 4 июня 2022 года он якобы произвел выстрел из гранатомета в подъезд жилого дома в Северодонецке.

Однако, как выяснили "Ґрати", Буткевича не было в городе до 14 июня. Буткевича принудили признать вину и отказаться от алиби во время апелляции.

10 марта 2023 года так называемый незаконный "Верховный суд" непризнанных "Л/ДНР" объявил приговор Буткевичу. В МИД Украины заявили об очередной политической расправе над украинскими гражданами.

Также в МИД Украины призвали международное сообщество осудить судилище над Буткевичем и другими украинцами и потребовать от страны-террористки их освобождение.

Что известно о Буткевиче