Водночс російський суд постановив зарахувати фактичний час тримання українця під вартою в СІЗО Луганська з 19 серпня 2022 року, тобто з моменту підтвердження від міноборони Росії про те, що Буткевич ув'язнений.

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У чому звинуватили Буткевича

"Я хотів би висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі або військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять", – виступив Буткевич з останнім словом у суді.

Український правозахисник Буткевич мобілізувався у перші дні повномсштабного вторгнення Росії. Він потрапив у полон у червні 2022 року, після чого не виходив на зв'язок.

Мама Буткевича Євгенія розповіла, що визволити Максима намагається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених.

Окупаційна влада так званої "ЛНР" звинуватила Буткевича у тому, що 4 червня 2022 року він нібито зробив постріл із гранатомета у під'їзд житлового будинку у Сєвєродонецьку.

Однак, як з'ясували "Ґрати", Буткевича не було в місті до 14 червня. Буткевича змусили визнати провину та відмовитись від алібі під час апеляції.

10 березня 2023 року так званий незаконний "Верховний суд" невизнаних "Л/ДНР" оголосив вирок Буткевичу. У МЗС України заявили про чергову політичну розправу над українськими громадянами.

Також у МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити судилище над Буткевичем та іншими українцями та вимагати від країни-терористки їхнє звільнення.

Що відомо про Буткевича