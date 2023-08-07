Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кстати, конкретную статью захватчики не указывают.

Смотрите также Вслед за Залужным: в России объявили в розыск еще троих украинских командующих

Оккупанты разыскивают Янину Соколову

Вражеское МВД обвинило Янину Соколову в якобы "распространении фейков" о преступлениях российской армии в Украине.

Ведущую объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Правда, какой именно не указано.

Также пропагандисты отмечают, что в марте 2023-го Росфинмониторинг включил Соколову в список "террористов и экстремистов".

Достойно внимания ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровку: изменения карты фронта за неделю

Россия объявила в розыск Соколову / Скриншот с росСМИ

Реакция ведущей

Позже Янина Соколова отреагировала в соцсетях.

Ну слава Богу. А то я уже начала переживать, может моя **софобия недостаточна,

– подчеркнула журналистка.

Оккупанты объявили в розыск Залужного и Сырского