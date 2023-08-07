Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. Кстати, конкретную статью захватчики не указывают.
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Оккупанты разыскивают Янину Соколову
Вражеское МВД обвинило Янину Соколову в якобы "распространении фейков" о преступлениях российской армии в Украине.
Ведущую объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Правда, какой именно не указано.
Также пропагандисты отмечают, что в марте 2023-го Росфинмониторинг включил Соколову в список "террористов и экстремистов".
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Россия объявила в розыск Соколову / Скриншот с росСМИ
Реакция ведущей
Позже Янина Соколова отреагировала в соцсетях.
Ну слава Богу. А то я уже начала переживать, может моя **софобия недостаточна,
– подчеркнула журналистка.
Оккупанты объявили в розыск Залужного и Сырского
- Заметим, что ранее, в конце мая, вражеское МВД объявило в розыск Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
- Российские власти скрыли мотивы розыска. Известно, что Москва возбудила против главкома сразу несколько дел и обвинила его в якобы "применении запрещенных методов ведения войны" и "обстреле мирного населения на Донбассе".