Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. До речі, конкретну статтю загарбники не вказують.
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Окупанти розшукують Яніну Соколову
Вороже МВС звинуватило Яніну Соколову у нібито "поширенні фейків" про злочини російської армії в Україні.
Ведучу оголосили в розшук за статтею кримінального кодексу. Щоправда, якою саме, не вказано.
Також пропагандисти зазначають, що березні 2023-го Росфінмоніторинг включив Соколову до списку "терористів та екстремістів".
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Росія оголосила в розшук Соколову / Скриншот з росЗМІ
Реакція ведучої
Згодом Яніна Соколова відреагувала у соцмережах.
Ну слава Богу. А то я вже почала переживати, може моя **софобія недостатня,
– підкреслила журналістка.
Окупанти оголосили в розшук Залужного та Сирського
- Зауважимо, що раніше, наприкінці травня, вороже МВС оголосило у розшук Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
- Російська влада приховала мотиви розшуку. Відомо, що Москва порушила проти головкома одразу кілька справ і звинуватила його у нібито "застосуванні заборонених методів ведення війни" та "обстрілі мирного населення на Донбасі".