Российский журналист не смог посетить брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Пакистана Билвала Бхутто Зардари. За полчаса до начала он был вынужден уйти. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Корреспондент представлял издание ТАСС – государственное пропагандистское информационное агентство России. Его не пустили послушать, как украинцы общаются с мировыми лидерами.

Украинская сторона потребовала не разрешать российским журналистам посещать брифинг с Кулебой.

Это означает, что для россиян мир становится все меньше, и это к лучшему. Иметь российский паспорт – это приобщаться к преступлениям, которые государство-агрессор совершает каждый день. К примеру, сейчас оно пытается играть в голодные игры и влиять на экспорт зерна Украиной, ударяя по нашим портам на Юге.

Важно: 20 июля Дмитрий Кулеба совершил официальный визит в Исламабад, столицу Пакистана – впервые в истории двусторонних отношений. Там он общался с премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Не всем российским пропагандистам удается отделаться так просто. 20 июля сообщалось, что ВСУ минусовали военкора Михаила Лучина, номинированного на премию "Человек Z". Он был автором телеграм-канала "Миша на Донбассе".

А Антону Красовскому, призвавшему убивать украинских детей, СБУ объявила новое подозрение.