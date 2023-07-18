Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, через что прошли украинские дети после 24 февраля 2022 года. Его выступление в Нью-Йорке транслировалось в эфире телемарафона.

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Россияне убили дедушку с бабушкой и собак

Первым глава МИД процитировал 8-летнего Игоря Кравцова из Мариуполя. Министр прочитал его сообщение за 3 марта 2022 года. Мальчик написал о смерти своего дедушки, рассказал о своей ране на спине с выдранной кожей. Также малыш сообщил, что сестра получила ранение головы, а у "мамы выдрали мясо на руке, и у нее дыра в ноге".

После этого Кулеба зачитал сообщение за 4 марта того же года.

Вскоре у меня день рождения. С 24 февраля у меня умерли две собаки и бабушка Галя и любимый город Мариуполь,

– процитировал он мальчика.

Мама боялась, что российские оккупанты изнасилуют ребенка

Далее Кулеба прочитал дневник школьницы, которую зовут Виолетта Горбачева. Ей было 13 лет, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Этот ребенок провел около 4 месяцев во временно оккупированной Новой Каховке.

Мы не выходим из дома. Я просто боюсь, что когда я выйду из подъезда, меня застрелят. Улицы почти пустые. Папа ездит на работу, привозит продукты. Село через ГЭС обстреливают. Я пишу своему другу СМСки, но он не отвечает. Сколько моих знакомых может погибнуть – боюсь подумать,

– процитировал дипломат сообщение.

В мае 2022 года Виолетта написала, что мама ей сказала "не гулять там, где нет людей, потому что многих девушек насилуют". А 27 мая девочка написала, что у них отключили мобильную связь. По ее словам, люди стояли небольшими кучками "как зомби" возле закрытого кафе, где немного ловился местный интернет.

Захватчики убили отца на глазках девочки

Авторка третьего дневника – Ирина. Ей было 11, когда Москва начала полномасштабную агрессию против нашего государства. Этот ребенок находился в оккупированном селе и прятался в подвале. Кулеба заявил, что девочка боялась изнасилования со стороны русских военных.

Эта школьница позвонила отцу, находившемуся на контролируемой территории Украины. Она плакала и просила увезти ее оттуда. По словам министра, мужчине удалось приехать за дочерью, но на обратном пути россияне открыли огонь по их автомобилю и убили отца на глазах Ирины.

Я не желаю жить. Зачем мне жизнь без папы? Я такой беспомощный ребенок, который сам ничего не может поделать. Может быть, это наказание мне за то, что я не сумела промолчать и позвонила папе? Если бы я не позвонила ему – все было бы хорошо. Все были бы живы. Я ненавижу себя. Почему я так беспомощна?

– привел он цитату Ирины.

Кулеба заявил, что ребенок после этого почти в каждой своей записи обращался к папе. 26 мая она написала убитому россиянами отцу, что окончила 7-й класс и получила хорошие оценки. Девочка добавила, что любит папу, а также пообещала сделать все, чтобы он гордился ею.

Как отметил министр, эти строчки невозможно читать без слез. Он подчеркнул, что тысячи детей в Украине прошли через такие страдания. По его словам, Ирина передала ему наполненный страданиями и болью дневник и разрешила зачитать ее личные записи. Кулеба поблагодарил ее за мужество.