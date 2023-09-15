Служба безопасности Украины разоблачила блогера-миллионника, который "наводил" вражеские ракеты в Николаев. По информации правоохранителей, прокремлевским агентом оказался Юрий Подоляка.

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Участвовал во враждебных ИПСО

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на территории России. Пока удалось установить причастность Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения.

Ранее сотрудники СБУ зафиксировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.

Для наведения российских ударов на город Подоляка получал разведданные от своего информатора – эксочельщика Николаевской окружной прокуратуры, отбывающего пожизненное заключение за госизмраду.

Полученные от должностного лица данные блоггер передавал своим "кураторам".

Больше всего окупантов интересовали локации Сил обороны и последствия прилетов на территории города.

Также подозреваемый передавал россиянам суточные пароли на блокпостах на территории области, сведения о военнопленных, места их содержания и данные о погибших военнослужащих ВСУ.

Коммуникация проходила через телеграмм

Правоохранители установили, что коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через телеграмм-канал посредством текстовых сообщений.

Сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене.

Ранее блоггеру сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

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