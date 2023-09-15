Служба безопасности Украины разоблачила блогера-миллионника, который "наводил" вражеские ракеты в Николаев. По информации правоохранителей, прокремлевским агентом оказался Юрий Подоляка.
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Участвовал во враждебных ИПСО
В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на территории России. Пока удалось установить причастность Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения.
Ранее сотрудники СБУ зафиксировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.
Для наведения российских ударов на город Подоляка получал разведданные от своего информатора – эксочельщика Николаевской окружной прокуратуры, отбывающего пожизненное заключение за госизмраду.
Полученные от должностного лица данные блоггер передавал своим "кураторам".
Больше всего окупантов интересовали локации Сил обороны и последствия прилетов на территории города.
Также подозреваемый передавал россиянам суточные пароли на блокпостах на территории области, сведения о военнопленных, места их содержания и данные о погибших военнослужащих ВСУ.
Коммуникация проходила через телеграмм
Правоохранители установили, что коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через телеграмм-канал посредством текстовых сообщений.
Сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене.
Ранее блоггеру сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.
Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Государственная измена: последние новости
- Служба безопасности Украины посетила с обыском народного депутата Украины Нестора Шуфрича. В его доме, в частности, обнаружили русские и советские ордена и другие предметы с символикой окупантов. Его, вероятно, подозревают в государственной измене – тот якобы работал с фсбшником и экснардепом Владимиром Сивковичем. Во время обыска у нардепа СБУ обнаружила интересные вещи, присущие настоящему советскому человеку. Среди имущества Шуфрича были георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы. Народный депутат любит и хорошо одеться – у него дома правоохранители нашли коллекцию кителей.
- Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, способствовавшего в подготовке воздушной атаки России на военную и критическую инфраструктуру Львовской области. При этом он отбывает наказание в исправительной колонии региона. Для сбора информации и наведения российских ракет и дронов на украинские объекты фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе".
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Сергею Полищуку. До начала полномасштабного вторжения России в Украину за деньги от ФСБ выступал в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой. По данным СБУ, там бывший украинский депутат поддерживал агрессивную политику Кремля и публично отрицал существование украинской государственности. Кроме того, он распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.