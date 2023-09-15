Источники 24 Канала предоставили фото с обыска у депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене – тот якобы работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем.

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Полный набор "советского человека"

Во время обыска у нардепа СБУ обнаружило интересные вещи, присущие настоящему советскому человеку. Среди имущества Шуфрича были георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы, ордена. Народный депутат любит и хорошо одеться – у него дома стражи порядка нашли коллекцию кителей.

Кроме этого, нардеп бережет советские награды, посвященные "полководцам победы", а также медаль "за освоение целинных земель". Сам он, похоже, еще является настоящим "героем труда". Оно и неудивительно, ведь у него дома обнаружили и удостоверение Верховного совета СССР и Министерства путей сообщения уже несуществующей страны.

Что нашли у Шуфрича – смотрите в галерее

Подозрение Нестору Шуфричу: что известно

Сотрудники СБУ посетили с обыском Нестора Шуфрича в поселке Козин. Визит касается дела по российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем. Тот управлял российской агентурой на территории Украины.

Служба безопасности официально не заявляла о вручении подозрения депутату. Важно отметить, что он являлся частью "ОПЗЖ", члены которой активно помогали оккупантам изнутри. Интересно, что Шуфрич до сих пор возглавляет комитет по свободе слова, хотя его и пытались отозвать.

Ранее коллеги Нестора Шуфрича по политсиле получили подозрение в госизмене – это касается Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. Официальной причиной является ведение подрывной деятельности против Украины.