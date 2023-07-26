В многочисленных выступлениях и интервью он обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
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Рабинович помогал российскому руководству достигать целей
По данным следствия, будучи народным депутатом Украины, с 2019 по 2021 годы Рабинович распространял среди украинского населения манипулятивные высказывания.
Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Также добавили, что Вадим Рабинович распространял среди политического руководства государств ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.
Рабиновича лишили депутатского мандата и гражданства
- В начале ноября 2022 года Верховная Рада лишила мандатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
- Отметим, что решение поддержали 292 народных избранника.
- Кстати, перед тем в июле Владимир Зеленский лишил Рабиновича гражданства Украины.