Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде под номером 9469. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
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ВР предлагают отозвать Шуфрича с должности председателя комитета по свободе слова
Геращенко заявила, что потребует на заседании согласительного совета глав фракций и групп парламента немедленного вынесения на пленарное заседание проекта постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва". Речь идет об отзыве Шуфрича с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
Еще год назад "Европейская Солидарность" зарегистрировала постановление об отзыве с должностей в руководстве комитетов членов ОПЗЖ. К сожалению, монобольшинство не выносит его в повестку дня. Что ж, если постановление не такое, вносим новое,
– отметила нардеп.
Напомним, что еще раньше Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий, в число которых входит и ОПЗЖ, чья фракция в парламенте уже официально перестала существовать. В начале марта 2022 года Шуфрича задержал батальон теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Сам он заявил, что "делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве".
Представитель запрещенной ОПЗЖ не считает себя предателем. Более того, он заявил, мол, в феврале даже якобы собирался защищать Верховную Раду с автоматом