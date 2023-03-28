Это подтвердили украинские журналисты-расследователи.

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В расследовании говорится, что родственные активы Шуфрича можно разделить на две группы.

Первая – персональные, то есть там, где владельцы или сам Шуфрич, или его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня.

Вторая – корпоративные. Там, где владельцами являются компании, записанные в основном на тех же людях.

Каким имуществом владеет Шуфрич

В частности, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, больше гектара земли – собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.

Одно из поместий на почти гектаре – с выходом к воде – оформлено по договору дарения. Ориентировочная стоимость "подарка" составляет 120-130 миллионов гривен.

Второе имение площадью 358 квадратных метров и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение – в собственности сына нардепа Александра и расположено рядом с отцовым. Площадь этого имения составляет 300 квадратных метров, а его стоимость составляет около 30 миллионов гривен.

Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича. Эта компания впоследствии оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачко Винницкой области.

Еще у Шуфрича есть имение во временно оккупированном Крыму, он расположен возле имения Медведчука. Кроме того, в центре Киева у Шуфрича и его сына есть 6 квартир площадью 430 квадратных метров, стоимость которых может достигать 130 миллионов гривен. Также у семьи нардепа есть земля, квартиры, дома в Ужгороде.

В конце января 2014 года отец Шуфрича стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 квадратных метров и двух паркомест. В июле 2021 года сын нардепа купил в городе сразу 3 паркоместа и 2 нежилых помещения площадью 630 квадратных метров.

В общей сложности нежилые помещения Шуфричев могут стоить более 100 миллионов гривен.

Не имениями едиными

В сюжете говорится и о том, что в селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко". Еще часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаня. В целом, Черепаня является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Также с Шуфричем связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и среди заповедной зоны в Киевской области. Кроме того, одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, "Киевский речной порт". Среди акционеров "Киевского речного порта" – венгерская компания "St George Residence".

Что этому предшествовало

Ранее Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий, в которые входит и ОПЗЖ, чья фракция в парламенте уже официально перестала существовать. В начале марта Шуфрич был задержан батальоном терробороны. за попытку сфотографировать блокпост. Сам он заявил, что "делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве".

Сам представитель запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич не считает себя предателем. Более того, он заявил, мол, в феврале собирался защищать Верховную Раду с автоматом