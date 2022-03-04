Во время задержания охранники нардепа стреляли в представителей территориальной обороны. Теперь как депутатом, так и его приспешниками, займутся правоохранители .

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По словам нардепа Юрия Бирюкова, горе-депутата уже передали в СБУ. С ним работают следователи. Пока же предлагаем вам кадры с задержанием Шуфрича.



Задержание Шуфрича, фотографировавшего блокпост / Фото телеграм-канала "Лачен пишет"



Шуфричем и его охранниками займутся следователи / Фото телеграм-канала "Лачен пишет"

К слову, мы не зря упомянули о "гастролях" Шуфрича по каналам пропагандистов. Например, в его пресс-службе опубликовали видео, как он сам присоединился к одной из российских программ. Видео вы можете просмотреть здесь .

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