Під час затримання, охоронці нардепа стріляли у представників територіальної оборони. Тепер як і депутатом, як і його поплічниками, займуться правоохоронці.

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За словами нардепа Юрія Бірюкова, горе-депутата уже передали в СБУ. З ним працюють слідчі. А поки пропонуємо вам кадри із затриманням Шуфрича.



Затримання Шуфрича, який фотографував блокпост / Фото телеграм-каналу "Лачен пише"



Шуфричем і його охоронцями займуться слідчі / Фото телеграм-каналу "Лачен пише"

До слова, ми не даремно згадали про "гастролі" Шуфрича каналами пропагандистів. Наприклад, у його пресслужбі опублікували відео, як він сам доєднався до однієї з російських програм. Відео ви можете переглянути тут.

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